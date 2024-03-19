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Плетяная Екатерина Андреевна
Плетяная Екатерина Андреевна
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Древо
Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
30.09.1988
Пол
Женский
Отец
Перескоков Андрей Леонидович
1964 г.р.
Мать
Перескокова Ирина Александровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988
Отец:
Перескоков Андрей Леонидович
Мать:
Перескокова Ирина Александровна
Киров
, город Киров, Кировская область
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