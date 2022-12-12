Плесовских Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Константин Александрович

Плесовских Константин Александрович

avatar

Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Плесовских Александр Васильевич

Мать: Плесовских Арина Яковлевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Плесовских Василий Константинович

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Плесовских Алексей Константинович

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: Авдотья Константиновна

Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Ивановна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close