Плесовских Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1855
Сын: Плесовских Василий Константинович
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Плесовских Алексей Константинович
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1858
Дочь: Авдотья Константиновна
Мать ребёнка: Плесовских Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плесовских ?
Смерть
Неизвестно