Фетш (Fetsch) Иоганнес Лоренц (Joannes Laurentius)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения10.08.1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1730
Отец: Фетш Иоганнес Венделин
Мать: Швейцер Анна Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.08.1730
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.02.1756
Жена: Принстер Мария Елизавета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.04.1761
Дочь: Фетш Мария Ева
Мать ребёнка: Принстер Мария Елизавета
Нидербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно