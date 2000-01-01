Фетш (Fetsch) Иоганнес Лоренц (Joannes Laurentius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетш (Fetsch) Иоганнес Лоренц (Joannes Laurentius)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

10.08.1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1730

Отец: Фетш Иоганнес Венделин

Мать: Швейцер Анна Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.08.1730
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.02.1756

Жена: Принстер Мария Елизавета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.04.1761

Дочь: Фетш Мария Ева

Мать ребёнка: Принстер Мария Елизавета

Нидербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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