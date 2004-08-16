Локтюшов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1952
Дата смерти16.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952
Бракосочетание
01.02.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1982
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.08.2004