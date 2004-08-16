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Локтюшов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.02.1952

Дата смерти

16.08.2004

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952

Отец: Локтюшов Николай Егорович

Мать: Локтюшова Пелагея Борисовна

Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
01.02.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область
Развод
1982

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.08.2004
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