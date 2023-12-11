(Москвичева) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1895
Дата смерти19.11.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1895
Отец: Афанасий
Рождение ребёнка
17.12.1914
Сын: Москвичев Анатолий
Отец ребёнка: Москвичев Иван
Украинская ССР, Житомирская обл., ЧудновВолынский р-н, с. Чуднов-Волынск; Украинская ССР, Житомирская обл., м. Чуднев-Волынский; Украинская ССР, Житомирская обл., м. ЧудновВолынский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвичев Иван
Смерть
19.11.1974
Ровно, Рівненська область