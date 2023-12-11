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(Москвичева) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1895

Дата смерти

19.11.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1895

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1914

Сын: Москвичев Анатолий

Отец ребёнка: Москвичев Иван

Украинская ССР, Житомирская обл., ЧудновВолынский р-н, с. Чуднов-Волынск; Украинская ССР, Житомирская обл., м. Чуднев-Волынский; Украинская ССР, Житомирская обл., м. ЧудновВолынский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичев Иван

Смерть
19.11.1974
Ровно, Рівненська область
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