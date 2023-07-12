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Вукалов Мирон Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1884

Жена: Вукалова Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Вукалов-Степанов Петр Миронович

Мать ребёнка: Вукалова Матрена Максимовна

Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Степанов Тимофей Миронович

Мать ребёнка: Вукалова Матрена Максимовна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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