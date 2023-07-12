Вукалов Мирон Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.10.1884
Рождение ребёнка
1889
Сын: Вукалов-Степанов Петр Миронович
Мать ребёнка: Вукалова Матрена Максимовна
Рождение ребёнка
16.01.1897
Сын: Степанов Тимофей Миронович
Мать ребёнка: Вукалова Матрена Максимовна
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно