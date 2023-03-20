Косов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Косова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Косова Александра Ермолаевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Косова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Косова Александра Ермолаевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Косов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Косова Александра Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косова Александра Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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