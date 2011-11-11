Чаленко Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1940

Дата смерти

11.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1940

Отец: Чаленко Григорий

Мать: Чаленко Лидия Мифодьевна

Рождение ребёнка
15.03.1965

Дочь: Снесарь Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1966

Дочь: Короткова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Чаленко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаленко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чаленко Елена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.11.2011
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