Чаленко Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1940
Дата смерти11.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1940
Отец: Чаленко Григорий
Мать: Чаленко Лидия Мифодьевна
Рождение ребёнка
15.03.1965
Дочь: Снесарь Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1966
Дочь: Короткова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Чаленко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чаленко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чаленко Елена Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.11.2011