Шубкин Ксенофонт Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубкин Ксенофонт Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Шубкин Фёдор Гаврилович

Мать: Шубкина Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубкина Васса Абрамовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Шубкина Татьяна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Шубкина Васса Абрамовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Шубкин Филипп Ксенофонтович

Мать ребёнка: Шубкина Васса Абрамовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Шубкина Елена Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Шубкина Васса Абрамовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Шубкин Захарий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Шубкина Васса Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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