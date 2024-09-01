Шубкин Ксенофонт Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Шубкин Фёдор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубкина Васса Абрамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Шубкина Татьяна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Шубкина Васса Абрамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Шубкин Филипп Ксенофонтович
Мать ребёнка: Шубкина Васса Абрамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Шубкина Елена Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Шубкина Васса Абрамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Шубкин Захарий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Шубкина Васса Абрамовна
Смерть
Неизвестно