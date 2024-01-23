Данилова (Лахтина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Лахтина) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1892

Дата смерти

12.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1892

Отец: Лахтин Степан

Мать: Лахтина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Василий Андрианович

Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелева (Данилова) Александра Андриановна

Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Яков Андрианович

Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Иван Андрианович

Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович

Рождение ребёнка
24.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович

Гагарье, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
12.06.1973
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область

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