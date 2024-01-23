Данилова (Лахтина) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1892
Дата смерти12.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1892
Отец: Лахтин Степан
Мать: Лахтина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Василий Андрианович
Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелева (Данилова) Александра Андриановна
Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович
Рождение ребёнка
24.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Андриан Александрович
Гагарье, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
12.06.1973
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область