Селиванов Олег Константинович
Место рождения
Дата рождения17.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1975
Рождение ребёнка
24.12.2002
Дочь: Селиванова Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Селиванова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
28.11.2006
Дочь: Селиванова Наталья Олеговна
Мать ребёнка: Селиванова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
30.04.2012
Сын: Селиванов Валентин Олегович
Мать ребёнка: Селиванова Светлана Юрьевна