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Селиванов Олег Константинович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

17.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1975

Отец: Селеванов Константин Анатольевич

Мать: Селиванова Людмила Николаевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.12.2002

Дочь: Селиванова Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Селиванова Светлана Юрьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.11.2006

Дочь: Селиванова Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Селиванова Светлана Юрьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.04.2012

Сын: Селиванов Валентин Олегович

Мать ребёнка: Селиванова Светлана Юрьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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