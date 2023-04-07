Супонина (Максимова) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Григорий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супонин Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супонин Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач-гинеколог
врач-офтальмолог | Должность: врач-офтальмолог
Работа или профессия
Неизвестно
врач-офтальмолог
Смерть
Неизвестно