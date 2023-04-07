Супонина (Максимова) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супонина (Максимова) Людмила Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Григорий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супонин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супонин Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супонин Дмитрий Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
врач-гинеколог
врач-офтальмолог | Должность: врач-офтальмолог
Работа или профессия
Неизвестно
врач-офтальмолог
Смерть
Неизвестно
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