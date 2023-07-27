Половинкина (Баранова) Татьяна Евсеевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1943
Отец: Баранов Евсей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Половинкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Половинкин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Половинкин Анатолий
Место жительства
Неизвестно