Половинкина (Баранова) Татьяна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловинкина (Баранова) Татьяна Евсеевна

Половинкина (Баранова) Татьяна Евсеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1943

Отец: Баранов Евсей Львович

Мать: (Алёшина) Ирина Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Половинкин Анатолий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Половинкин Анатолий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.