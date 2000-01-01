Миронова (Немыгина) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Немыгина) Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немыгин Семён Иванович

Мать: Немыгина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Иван

Смерть
Неизвестно
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