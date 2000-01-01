Миронова (Немыгина) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немыгин Семён Иванович
Мать: Немыгина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Иван
Смерть
Неизвестно