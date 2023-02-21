Янина (Федотова) Анастасия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина (Федотова) Анастасия Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Федотов Геннадий Васильевич

Мать: Меркулова Валентина Валерьевна

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