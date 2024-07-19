Никитин Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Егор
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1905
Сын: Никитин Никита Михайлович
Мать ребёнка: (Макаровна) Марфа
Рождение ребёнка
После 1905
Дочь: (Михайловна) Анастасия
Мать ребёнка: (Макаровна) Марфа
Смерть
Неизвестно