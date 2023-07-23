Гимадиев Тагир Гидиятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадиев Тагир Гидиятуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гимадиева Хабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гимадиева Алина Тагировна

Мать ребёнка: Гимадиева Гульназ Котдусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гимадиева Гульназ Котдусовна

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