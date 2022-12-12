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Цветков Андрей Иванович

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

09.11.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1906 ст.

Отец: Цветков Иван Андреевич

Мать: Цветкова Прасковья Михайловна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 09.11.1906 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 09.11.1906 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Работа или профессия
С 09.11.1906 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин, колхозник
Крещение
10.11.1906 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Призыв на военную службу
25.08.1941
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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