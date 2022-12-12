Цветков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения09.11.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1906 ст.
Место жительства
С 09.11.1906 ст.
Гражданство
С 09.11.1906 ст.
Россия
Работа или профессия
С 09.11.1906 ст.
Крестьянин, колхозник
Крещение
10.11.1906 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Призыв на военную службу
25.08.1941
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно