Схоменко Савелий Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко Савелий Игнатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Схоменко Игнат Федоров

Мать: Схоменко Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ульяна Савельева

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Схоменко Иван Савельев

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Схоменко Николай Савельев

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Павлова

Смерть
Неизвестно
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