Схоменко Савелий Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Схоменко Игнат Федоров
Мать: Схоменко Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ульяна Савельева
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Схоменко Николай Савельев
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Павлова
Смерть
Неизвестно