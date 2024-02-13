Енакиев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнакиев Геннадий

Енакиев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.?

Дочь: Енакиева Татьяна Геннадиевна

Мать ребёнка: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна

Рождение ребёнка
26.01.2003

Сын: Енакиев Борис Геннадиевич

Мать ребёнка: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.