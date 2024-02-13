Енакиев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.?
Дочь: Енакиева Татьяна Геннадиевна
Мать ребёнка: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.2003
Сын: Енакиев Борис Геннадиевич
Мать ребёнка: Енакиева (Никифорова) Наталия Степановна