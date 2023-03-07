Харина Лукерья Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Марфа Артемьева
Отец ребёнка: Харин Артемий Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Харин Иов Артемьев
Отец ребёнка: Харин Артемий Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Харин Пимен Артемьев
Отец ребёнка: Харин Артемий Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Татьяна Артемьева
Отец ребёнка: Харин Артемий Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1851