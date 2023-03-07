Харина Лукерья Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарина Лукерья Логинова

Харина Лукерья Логинова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Марфа Артемьева

Отец ребёнка: Харин Артемий Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Харин Иов Артемьев

Отец ребёнка: Харин Артемий Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Харин Пимен Артемьев

Отец ребёнка: Харин Артемий Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Татьяна Артемьева

Отец ребёнка: Харин Артемий Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Артемий Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1851
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close