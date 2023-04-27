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Бледных Александр Игоревич

Место рождения

Украинская ССР г Запорожье

Дата рождения

Вычислено 24.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1991 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 24.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 30.01.2010

Жена: Бледных (Немцырова) Кристина Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 13.10.2019

Сын: Бледных Максим Александрович

Мать ребёнка: Бледных (Немцырова) Кристина Алексеева

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Вычислено 19.05.2021

Дочь: Бледных Полина Александровна

Мать ребёнка: Бледных (Немцырова) Кристина Алексеева

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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