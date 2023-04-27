Бледных Александр Игоревич
Место рожденияУкраинская ССР г Запорожье
Дата рожденияВычислено 24.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 24.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 30.01.2010
Рождение ребёнка
Вычислено 13.10.2019
Сын: Бледных Максим Александрович
Мать ребёнка: Бледных (Немцырова) Кристина Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 19.05.2021
Дочь: Бледных Полина Александровна
Мать ребёнка: Бледных (Немцырова) Кристина Алексеева