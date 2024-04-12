Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Федорович

Место рождения

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область
Восприемник
03.09.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Михаил Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Демидович Чермы мать жена Мария Федоровна Верхоляне крестьянин Александр Федорович Чермы крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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