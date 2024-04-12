Александр Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Восприемник
03.09.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Михаил Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Демидович Чермы мать жена Мария Федоровна Верхоляне крестьянин Александр Федорович Чермы крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно