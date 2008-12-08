Глазков Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1939
Дата смерти08.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939
Место жительства
С 1953
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1957 по 1962
Харьков, Украинская ССР
Смерть
08.12.2008
Место жительства
По 2008