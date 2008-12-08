Глазков Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазков Юрий Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.10.1939

Дата смерти

08.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1957 по 1962
Харьков, Украинская ССР
Смерть
08.12.2008
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2008
Москва, город федерального значения Москва
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