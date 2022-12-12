Семенюк (не известно) Зинаида Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Семенюк Мария Романовна
Отец ребёнка: Семенюк Роман Моисеевич
Бракосочетание
До 1921
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно