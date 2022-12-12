Семенюк (не известно) Зинаида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Зинаида Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Семенюк Мария Романовна

Отец ребёнка: Семенюк Роман Моисеевич

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1921

Муж: Семенюк Роман Моисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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