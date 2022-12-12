Варлаков Кирилл Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1907 ст.
Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
24.09.1908
Дочь: Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно