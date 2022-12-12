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Варлаков Кирилл Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1907 ст.

Сын: Варлаков Петр Кириллович

Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Емельяновна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.09.1908

Дочь: Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Варлакова Евдокия Емельяновна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варлакова Евдокия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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