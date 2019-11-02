Фаткудинов Зуфар Максумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткудинов Зуфар Максумович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

06.11.1940

Дата смерти

02.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1940
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1968 по 2019
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.11.2019
Москва, город федерального значения Москва
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