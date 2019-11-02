Фаткудинов Зуфар Максумович
Место рождения
Дата рождения06.11.1940
Дата смерти02.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940
Место жительства
С 1968 по 2019
Смерть
02.11.2019