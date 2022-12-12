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Муталлип Халитов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Халит Хусеинов

Мать: Халима

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Абдулгайний Муталлипов

Мать ребёнка: Забейда

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Абдулвахит Муталлипов

Мать ребёнка: Забейда

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Хуснизямал Муталлипова

Мать ребёнка: Забейда

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фархиямал Муталлипова

Мать ребёнка: Забейда

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Мухит Муталлипов

Мать ребёнка: Забейда

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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