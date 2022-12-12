Муталлип Халитов
Место рождения
Дата рождения1777
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Халит Хусеинов
Мать: Халима
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Забейда
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Забейда
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Хуснизямал Муталлипова
Мать ребёнка: Забейда
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фархиямал Муталлипова
Мать ребёнка: Забейда
Рождение ребёнка
1823
Сын: Мухит Муталлипов
Мать ребёнка: Забейда
Место жительства
Неизвестно