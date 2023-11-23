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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Иван Алексеев

Мать: Прасковья Терентьева

Василий Иванович (1735 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Служил дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья Яковлевна (1739-?), дочь священника Як... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Егор Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Захар Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Матвей Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефросинья Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Смерть
Неизвестно

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