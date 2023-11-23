Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1735
Отец: Иван Алексеев
Мать: Прасковья Терентьева
Василий Иванович (1735 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Служил дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья Яковлевна (1739-?), дочь священника Як... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Егор Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Захар Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Матвей Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефросинья Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Смерть
Неизвестно