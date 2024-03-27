Урманова (Урманов) 1-Я Жена Сания Мухаметситдиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Малика Мухаметзяновна
Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Фарида Мухаметзяновна
Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1908
Сын: Урманов Ахмет Мухаметзянович
Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1908
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Асма Мухаметзяновна
Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мастура Мухаметзяновна
Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
1911
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия