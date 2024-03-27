Урманова (Урманов) 1-Я Жена Сания Мухаметситдиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрманова (Урманов) 1-Я Жена Сания Мухаметситдиковна

Урманова (Урманов) 1-Я Жена Сания Мухаметситдиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Малика Мухаметзяновна

Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Фарида Мухаметзяновна

Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Урманов Ахмет Мухаметзянович

Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1908

Муж: Урманов Мухаметзян Исмагилович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Асма Мухаметзяновна

Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мастура Мухаметзяновна

Отец ребёнка: Урманов Мухаметзян Исмагилович

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
1911
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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