Чеснов Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснов Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.?

Дочь: Половинкина (Чеснова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Чеснова (Финенко) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Чеснова (Финенко) Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснова (Финенко) Татьяна Алексеевна

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