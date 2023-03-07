Семенова Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Семенов Лев Пахомов
Отец ребёнка: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816