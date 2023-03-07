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Семенова Варвара Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Семенов Фадей Пахомов

Отец ребёнка: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Семенов Степан Пахомов

Отец ребёнка: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Семенов Ерофей Пахомов

Отец ребёнка: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Семенов Лев Пахомов

Отец ребёнка: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
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