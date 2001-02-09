Владимировна Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дудко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молодоженова Полина Андреевна
Отец ребёнка: Молодоженов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молодоженов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Молодоженов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно