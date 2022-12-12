Сушков Алексей Яковлевич
Место рожденияКлючи Ключевский район Алтайский край
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сушков Яков Ефремович
Мать: Сушкова Елена Андреевна
Ключи Ключевский район Алтайский край
Бракосочетание
До 1896
Ключи Ключевский район Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Михайловка Благовещенский район Алтайского края
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Феоктиста Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Шимолино, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1918
Жена: Туева Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно