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Сушков Алексей Яковлевич

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Место рождения

Ключи Ключевский район Алтайский край

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сушков Яков Ефремович

Мать: Сушкова Елена Андреевна

Ключи Ключевский район Алтайский край
Бракосочетание
До 1896

Жена: Сушкова Пелагея Терентьевна

Ключи Ключевский район Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сушков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сушкова Пелагея Терентьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сушков Артем Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Михайловка Благовещенский район Алтайского края
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Феоктиста Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Шимолино, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1918

Жена: Туева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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