Вычужанина Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1912
Сын: Вычужанин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Вычужанин Александр Агафонович
Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно