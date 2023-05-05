Вычужанина Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычужанина Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вычужанин Александр Агафонович

Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Вычужанин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Вычужанин Александр Агафонович

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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