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Богословский Николай Филиппович

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Место рождения

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.11.1900

Дата смерти

09.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1900

Отец: Богославский Филипп Михайлович

Мать: Прасковья Ивановна

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1924

Жена: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Богославский Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
08.12.1930

Дочь: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
07.07.1932

Сын: Богословский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
12.07.1937

Сын: Богословский Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
09.09.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
09.09.1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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