Богословский Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения28.11.1900
Дата смерти09.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1900
Отец: Богославский Филипп Михайлович
Мать: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
1925
Сын: Богославский Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна
Рождение ребёнка
08.12.1930
Дочь: Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна
Рождение ребёнка
07.07.1932
Сын: Богословский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна
Рождение ребёнка
12.07.1937
Сын: Богословский Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна
Смерть
09.09.1937
Похороны
09.09.1937