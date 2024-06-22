Усова Агриппина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
30.01.1909
Сын: Усов Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
26.05.1910
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: (Усова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
23.08.1913
Сын: Усов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
13.09.1914
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
05.01.1916
Дочь: (Усова) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
12.07.1918
Сын: Усов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Ильич
Смерть
Неизвестно