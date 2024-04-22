Февронья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1747 ст.
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Минина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Минина Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Минина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Минина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Минина София Васильевна
Отец ребёнка: Минин Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно