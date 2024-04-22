Февронья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Федоровна

Место рождения

Архангельское, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Минин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Минино, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Минин Козма Васильевич

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Минино, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Минина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Минина Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Минина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Минин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Минина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Минин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Минина София Васильевна

Отец ребёнка: Минин Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
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