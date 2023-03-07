Трегубов Андрей (Ондрюшка) Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Андрей (Ондрюшка) Козьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Трегубов Козьма Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Новокшенов Ульян Михайлов

Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Авдотья Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Седуновская, Сморкаловская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1720
дер. Седуновская, Сморкаловская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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