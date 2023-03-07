Трегубов Андрей (Ондрюшка) Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смерти1720
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Трегубов Козьма Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Новокшенов Ульян Михайлов
Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Седуновская, Сморкаловская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1720
дер. Седуновская, Сморкаловская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя