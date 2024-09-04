Малетина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Малетина Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Малетин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861 ст.
Дочь: Изотова (Малетина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Малетин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно