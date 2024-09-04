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Малетина Анна Ивановна

Место рождения

Авлинская, Любинская волость, Тюкалинский уезд

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Авлинская, Любинская волость, Тюкалинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малетин Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малетин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Малетина Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Малетин Дмитрий Иванович

Авлинская, Любинская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1861 ст.

Дочь: Изотова (Малетина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Малетин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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