Евфимий Иванов
Место рождения
Дата рождения07.10.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1845
Восприемники: деревни Асинкино крестьянин Егор Петров, крестьянина Алексея Петрова жена Мавра Дмитриева. Приход с. Вехно.
Бракосочетание
13.02.1870
Жена: Мария Иродионова
Приход с. Вехно. Поручители: По жениху: государственных имуществ деревни Асинкина крестьянин Яков Георгиев и Козьма Трофимов. По невесте: Максим Александров и Павел Иванов.
Рождение ребёнка
17.09.1876
Сын: Константин Евфимов
Смерть
Неизвестно