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Евфимий Иванов

Место рождения

Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.10.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Восприемники: деревни Асинкино крестьянин Егор Петров, крестьянина Алексея Петрова жена Мавра Дмитриева. Приход с. Вехно.
Бракосочетание
13.02.1870

Жена: Мария Иродионова

Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Приход с. Вехно. Поручители: По жениху: государственных имуществ деревни Асинкина крестьянин Яков Георгиев и Козьма Трофимов. По невесте: Максим Александров и Павел Иванов.
Рождение ребёнка
17.09.1876

Сын: Константин Евфимов

Мать ребёнка: не указана

Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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