Шехмаметьев Ряуф Алимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехмаметьев Ряуф Алимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1899

Отец: Шехмаметьев Алим Салехович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сухова) Халима Фаттяховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сухова) Халима Фаттяховна

Военная награда
Неизвестно
Шехмометьев Ряоф Алимович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1898 Место призыва: Пролетарский РВК, Московская обл., г. Москва, Пролетарский р-н Дата поступления на слу... Показать все
Смерть
Неизвестно

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