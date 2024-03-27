Шехмаметьев Ряуф Алимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1899
Отец: Шехмаметьев Алим Салехович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сухова) Халима Фаттяховна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Шахмаметьев Ряоф Алимович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1899 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 23.07.1945 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 31.01.1946 Информация об архиве - Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Даниловский ОВК Дело ист. информации: 11000836
Шехмометьев Ряоф Алимович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1898 Место призыва: Пролетарский РВК, Московская обл., г. Москва, Пролетарский р-н Дата поступления на слу... Показать все
Смерть
Неизвестно