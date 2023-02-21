Гофман (Гейнц) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман (Гейнц) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

12.07.1983

Пол

Женский

Отец

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Мать

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Heinz Regina

Рождение ребёнка
06.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гофман Гельмут Юлиусович

Рождение ребёнка
27.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гофман Гельмут Юлиусович

Рождение ребёнка
07.01.1955

Сын: Гофман Александр Гельмутович

Отец ребёнка: Гофман Гельмут Юлиусович

Смерть
12.07.1983
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