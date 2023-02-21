Гофман (Гейнц) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1927
Дата смерти12.07.1983
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Heinz Regina
Рождение ребёнка
06.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гофман Гельмут Юлиусович
Рождение ребёнка
27.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гофман Гельмут Юлиусович
Рождение ребёнка
07.01.1955
Сын: Гофман Александр Гельмутович
Отец ребёнка: Гофман Гельмут Юлиусович
Смерть
12.07.1983