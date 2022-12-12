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Ишбулдин Зуфар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1987

Дочь: Ишбулдина Гульназ Зуфаровна

Мать ребёнка: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна

Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1992

Дочь: Ишбулдина Гульдар Зуфаровна

Мать ребёнка: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна

Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1998

Дочь: Ишбулдина Альфия Зуфаровна

Мать ребёнка: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна

Стерлибашево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна

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