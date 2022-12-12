Ишбулдин Зуфар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1987
Дочь: Ишбулдина Гульназ Зуфаровна
Мать ребёнка: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна
Рождение ребёнка
15.11.1992
Дочь: Ишбулдина Гульдар Зуфаровна
Мать ребёнка: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна
Рождение ребёнка
20.07.1998
Дочь: Ишбулдина Альфия Зуфаровна
Мать ребёнка: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна
Бракосочетание
Неизвестно