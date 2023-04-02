Большакова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Большаков Осип Антонович

Отец ребёнка: Большаков Антон Силантьевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Большаков Василий Антонович

Отец ребёнка: Большаков Антон Силантьевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Большаков Матвей Антонович

Отец ребёнка: Большаков Антон Силантьевич

Смерть
Неизвестно
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