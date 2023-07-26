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Прохоров Александр Павлович

Место рождения

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.08.1911

Дата смерти

10.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1911

Отец: Прохоров Павел Семионович

Мать: Прохорова (Потапова) Татьяна Яковлевна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.1980

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