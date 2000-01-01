Федор Маркович
Место рожденияЛебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Марк Герасимович
Мать: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно