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Федор Маркович

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Место рождения

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1691 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Марк Герасимович

Мать: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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