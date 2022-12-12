Шарап Шербекова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: Шербек
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Рысь Нурякаев
Отец ребёнка: Нурякай Илметов
Рождение ребёнка
1691
Дочь: Бустан Нурякаева
Отец ребёнка: Нурякай Илметов
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Навруска Нурякаева
Отец ребёнка: Нурякай Илметов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нурякай Илметов
Смерть
Неизвестно