Шарап Шербекова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарап Шербекова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1637 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: Шербек

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Рысь Нурякаев

Отец ребёнка: Нурякай Илметов

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1691

Дочь: Бустан Нурякаева

Отец ребёнка: Нурякай Илметов

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Навруска Нурякаева

Отец ребёнка: Нурякай Илметов

Булым-Булыхчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нурякай Илметов

Смерть
Неизвестно
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