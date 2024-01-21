Свиридова Надежда Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Надежда Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свиридов Митрофан Денисович

Мать: Свиридова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоткова (Сушкова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сушков Василий Никитович

Рождение ребёнка
21.12.1960

Сын: Сушков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сушков Василий Никитович

Рождение ребёнка
09.09.1963

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Сушков Василий Никитович

Смерть
Неизвестно

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