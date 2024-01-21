Свиридова Надежда Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоткова (Сушкова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сушков Василий Никитович
Рождение ребёнка
21.12.1960
Сын: Сушков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сушков Василий Никитович
Рождение ребёнка
09.09.1963
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Сушков Василий Никитович
Смерть
Неизвестно