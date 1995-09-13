Воробьева Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Воробьев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1926
Сын: Воробьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Воробьев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1960