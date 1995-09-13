Воробьева Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Воробьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Воробьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Воробьев Петр Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Андреевич

Смерть
?.09.1960
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